Otec
FILM, na Netflixu od
Jeden z nejsilnějších slovenských snímků poslední dekády doputoval na Netflix. Film sleduje osud muže v působivém podání Milana Ondríka, jehož život zásadně poznamená jediná tragická chyba. Událost naruší fungující manželství, zanechá hlavního hrdinu izolovaného a vystaveného nejen hrozbě trestního postihu, ale především tíživému pocitu osobní viny. Příběh se soustředí na rozpad rodinných jistot a psychické důsledky selhání, které nelze jednoduše odčinit. Film inspirovaný skutečnou událostí se postupně přesouvá od vnějších následků tragédie k vnitřnímu zkoumání lidské mysli. Otec je komorním dramatem o odpovědnosti a vině, které s divákem zůstane ještě dlouho po jeho zhlédnutí.
Modrou stezkou
FILM, režie Gabriel Mascaro, v kinech od 18. 12.
Snímek Modrou stezkou sleduje příběh sedmasedmdesátileté Terezy, která celý život prožila v malém průmyslovém městě v Amazonii. Její každodenní rutinu naruší úřední rozhodnutí, které ji donutí přestěhovat se do vzdálené obytné kolonie určené pro seniory považované za ekonomicky neproduktivní. Izolované místo má uvolnit prostor mladší generaci a podřídit stáří logice efektivity a růstu. Tereza se ale s takovým osudem odmítá smířit a vydává se na cestu po řekách a přítocích amazonské krajiny, aby si splnila své poslední přání, dokud má možnost rozhodovat o vlastním životě. Film spojuje osobní příběh s širšími tématy svobody, stáří a společenského tlaku ve výrazných kulisách jihoamerické přírody.
Lavička
DIVADLO, režie Vít Vencl, Divadlo Ungelt, Praha, premiéra 24. 5.
Lavička je komorní satirická komedie skotského stand-up komika Keira McAllistera. Text původně vznikl pro dva herce rozdílných generací a s lehkostí propojuje principy stand-upu s dialogickým divadlem, v němž humor slouží jako nástroj kritického pohledu na lidské slabosti a nedostatky. Režie se ujal Vít Vencl, pro Ungelt typický autor psychologicky přesných inscenací, který se zde poprvé věnuje čisté satiře. V hlavních rolích se představují Petr Stach a Miroslav Hanuš. Lavička nabízí koncentrovaný herecký „souboj“ založený na ironii a dobře načasovaném rytmu.
Adéla Babanová & Daniel Pitín – Can you hear me?
VÝSTAVA, Galerie města Plzně, do 31. 12.
Film a umění v jedinečném spojení. Galerie města Plzně uvádí první společnou výstavu Adély Babanové a Daniela Pitína, dvou výrazných osobností současného umění, jejichž tvorba se dlouhodobě rozvíjí paralelně. Výběr prací z posledních let představuje filmové projekty Adély Babanové a malby Daniela Pitína rozšířené o koláž a pohyblivý obraz, přičemž ukazuje tematické průniky jejich samostatných uměleckých přístupů. Výstava se soustředí na otázky komunikace, paměti a nejistoty sdělení v kontextu osobní i společenské zkušenosti. Vedle dosud posledního filmového projektu Adély Babanové nabízí sérii Pitínových obrazů reflektujících motiv budoucnosti a potvrzuje dialog dvou svébytných autorů, kteří reagují na proměny současného světa z rozdílných, ale vzájemně se zrcadlících perspektiv.
