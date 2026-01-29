Satan v Goraji
DIVADLO, režie Janusz Klimsza, Divadlo Husa na provázku, Brno, premiéra 30. 1.
Inscenace vychází z téměř sto let staré apokalyptické prózy Isaaca Bashevise Singera, kterou vnímá jako překvapivě aktuální varování promlouvající k současnosti. Příběh společnosti rozklížené strachem, krizemi a nedůvěrou sleduje, jak snadno lidé podléhají falešným prorokům a jednoduchým řešením. Divadelní adaptace se soustřeďuje na mechanismy manipulace, kolektivní hysterie a ochotu přenášet odpovědnost na druhé ve chvíli, kdy se hroutí dosavadní řád. Režie a adaptace se ujal Janusz Klimsza, který se na scéně Divadla Husa na provázku představuje poprvé. Inscenaci pojímá jako přesnou studii rozkladu hodnot a fungování moci strachu, bez aktualizačních berliček, ale s jasnou vazbou k dnešní zkušenosti. Výsledkem je kompaktní, zneklidňující jevištní tvar, který pracuje s velkým příběhem jako nástrojem k pojmenování současných nejistot.
Milost
FILM, režie Paolo Sorrentino, v kinech od 29. 1.
Nový snímek režiséra Paola Sorrentina přináší zábavnou podívanou s extrémně výrazným autorským rukopisem. Film Milost sleduje poslední dny italského prezidenta, který před odchodem z úřadu musí rozhodnout o dvou žádostech o milost v případech vražd z vášně a zároveň zvážit podpis kontroverzního zákona. Politické dilema se prolíná s osobní krizí: prezident se vyrovnává se smrtí své manželky a s podezřením, že mu byla nevěrná. Právě neuzavřená minulost zásadně ovlivňuje jeho schopnost učinit konečné rozhodnutí. Oscarový Sorrentino (Mládí, Velká nádhera) se v komorně laděném dramatu zaměřuje jak na politický mechanismus, tak na morální odpovědnost jednotlivce v mocenské pozici. To vše okořeňuje charakteristickým humorem. V hlavní roli filmu září italský herec Toni Servillo, jehož výkon chválí diváci i kritika.
Franz (Netflix)
FILM, režie Agnieszka Hollandová, na Netflixu
Loňský film Franz s letošními patnácti nominacemi na Českého lva je nyní nově dostupný na Netflixu. Nabízí volně pojatý portrét spisovatele Franze Kafky, inspirovaný jeho životem, dílem i vnitřním světem. Režisérka Agnieszka Hollandová nevytvořila klasický biografický příběh, ale fragmentární mozaiku složenou ze snů, dopisů, každodenních situací i literárních motivů. Snímek pracuje s fantazií, humorem i existenciální úzkostí a záměrně stírá hranice mezi realitou a představami hlavního hrdiny. Hollandová se soustřeďuje na Kafkovu vnitřní nejistotu, komplikované vztahy a permanentní hledání identity, které se odráží v jeho textech. Ostatně, podívejte se sami na to, z čeho jsou kritici tolik nadšení.
Johnnie Guilbert
HUDBA, Café V lese, Praha, 1. 2.
Hudební balzám na nalomenou duši. Johnnie Guilbert patří k výrazným osobnostem současné alternativní scény, kde propojuje emo, punk a alternativní rock s otevřeně osobními texty. Na hudební scéně se pohybuje od roku 2015, kdy debutoval s EP Not So Perfect. Jeho tvorba se dlouhodobě dotýká témat duševního zdraví, úzkostí a hledání identity. Vedle hudby je Guilbert známý i jako úspěšný youtuber, což zásadně ovlivnilo podobu jeho publika i způsob komunikace s fanoušky. Z původně komornějších, akustických poloh se jeho nahrávky posunuly k temnějším aranžím a výraznější produkci, přičemž si stále zachovaly svou autenticitu.
Jan Vochoč – Poutník životem malíře
VÝSTAVA, Galerie Lázně Liberec, do 15. 2.
Výstava připomíná malíře Jana Vochoče (1865–1920), dnes spíše pozapomenutou postavu českého umění přelomu 19. a 20. století. Vochoč studoval v Praze a Mnichově, část života strávil na Balkáně a na hoře Athos, kde vznikla výrazná část jeho malířské tvorby. Právě obrazy inspirované klášterním prostředím patřily už za jeho života k jeho nejvýraznějším pracím. Expozice představuje Vochoče jako portrétistu a krajináře pohybujícího se od akademického realismu k vlivům pařížského neoimpresionismu. Doplněna je o práce jeho generačních souputníků z mnichovského spolku Škréta, včetně autorů, kteří později výrazně ovlivnili českou výtvarnou scénu. Výstava kombinuje díla z veřejných sbírek, soukromých kolekcí i rodinné pozůstalosti.
