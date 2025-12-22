Ve věku 74 let v pondělí ráno po krátké nemoci zemřel v nemocnici britský kytarista a zpěvák Chris Rea. Sdělil to agenturám BBC a PA mluvčí rodiny. Hudebník s charakteristickým chraplavým hlasem se proslavil mimo jiné písněmi The Road to Hell, Julia či Driving Home For Christmas.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel náš milovaný Chris,“ sdělil zástupce zpěvákovy manželky a jeho dvou dětí. Rea zemřel pokojně v nemocnici po krátké nemoci, obklopen rodinou, uvedl mluvčí v oznámení.
BBC připomíná, že Rea nahrál 25 sólových alb, z nichž dvě se dostaly na vrchol britského žebříčku. Rodák z Middlesbrough se vyznačoval chraplavým hlasem a úsporným stylem hraní na kytaru. Ty jsou zachyceny také v hitech jako Auberge, Josephine nebo On the Beach.
