Michael
FILM, režie Antoine Fuqua, v kinech od 22. 4.
Do českých kin zamířil ambiciózní hudební snímek Michael, který se snaží zachytit život i rozporuplné dědictví Michaela Jacksona. Režisér Antoine Fuqua (mj. Sedm statečných, Equalizer) sleduje cestu zpěváka od jeho prvních úspěchů v rodinné skupině Jackson 5 až po status globální popové ikony, přičemž titulní roli ztvárnil zpěvákův synovec Jaafar Jackson. Výsledkem je portrét umělce, který zásadně proměnil podobu populární hudby, ale zároveň zůstával neustále vystavený extrémnímu zájmu okolí i médií. Snímek nabízí pohled na cenu výjimečného talentu a na to, co všechno se skrývá za pečlivě budovaným obrazem hvězdy.
Husákovy děti
DIVADLO, Divadlo Na Fidlovačce, Praha, režie Tomáš Svoboda, premiéra 23. 4.
Zpátky do minulosti. Divadlo Na Fidlovačce uvádí novou komedii, která sleduje čtveřici spolužáků ze třídy 8. D, jejichž životy se po letech nečekaně protnou. Každá z postav nese specifickou životní zkušenost i osobní stagnaci, přičemž společným jmenovatelem je návrat k minulosti a neuzavřeným kapitolám dospívání. Náhodné setkání v sanitce postupně přerůstá v absurdní situaci, která je vrací zpět do školního prostředí. Inscenace režiséra Tomáše Svobody pracuje s groteskním humorem, odkazy na nedávnou historii i popkulturními motivy. Výsledkem je komediální příběh, který tematizuje celou generační zkušenost.
Věř mi: Falešný prorok
DOKUMENTÁRNÍ SÉRIE, režie Rachel Dretzinová, Elise Cokerová, na Netflixu
Čtyřdílná dokumentární série se noří do prostředí uzavřené náboženské komunity FLDS a sleduje vzestup samozvaného vůdce Samuela Batemana. Ten se prezentoval jako nástupce kontroverzního kazatele Warrena Jeffse a snažil se převzít vliv nad jeho náboženskou skupinou. Série sleduje příběh páru, který pronikne přímo do centra dění, aby zdokumentoval, co se uvnitř komunity skutečně odehrává. Díky unikátnímu přístupu a autentickým výpovědím nabízí snímek nejen napínavý true crime příběh, ale i znepokojivý pohled na mechanismy manipulace, moci a zneužívání víry. Klíčovou roli zde hrají svědectví žen, které se rozhodly promluvit navzdory tlaku rodiny i okolí.
Eydís Evensenová
HUDBA, Palác Akropolis, Praha, 29. 4.
Islandská písničkářka a klavíristka Eydís Evensenová představí v Praze své nové album Oceanic Mirror, které je považováno za její dosud nejkomplexnější projekt. Evensenová ve své tvorbě propojuje moderní klasiku, ambientní minimalismus i filmovou hudbu a vytváří křehké, emocionálně silné kompozice, v nichž se odráží jak precizní řemeslo, tak islandská vášeň. Živá vystoupení této hudebnice patří k výjimečným zážitkům především díky své intimní atmosféře a soustředěné práci s tichem i dynamikou. Pražský koncert určitě nebude jiný.
