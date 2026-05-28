Posedlost
FILM, režie Curry Barker, v kinech od 28. 5.
Posedlost přichází do českých kin s příběhem, který spojuje hororovou atmosféru s černým humorem a motivem nebezpečně pokřivené lásky. Hlavním hrdinou je nenápadný mladík Bear (Michael Johnston), který nedokáže oslovit svou kolegyni Nikki (Inde Navarretteová), a tak sáhne po podivném artefaktu slibujícím splnění jakéhokoliv přání. Žádný zázrak ale není zadarmo. Když se jeho touha skutečně vyplní, vysněná romance se rychle promění v děsivou noční můru. Snímek režiséra Curryho Barkera staví především na jejich postupně se vyostřujících sporech a na nepříjemně dusivé atmosféře, která připomíná moderní žánrové thrillery o toxických vztazích a obsesích. Jde o stejný žánr, jaký nedávno dostal znovu na výsluní britský seriálový hit Sobík.
The Boroughs
SERIÁL, na Netflixu
Parta penzistů proti neznámému zlu. Seriálová novinka Netflixu, která touží vyplnit mezeru po hitu Stranger Things, se odehrává kdesi v luxusním domově pro seniory uprostřed pouště v Novém Mexiku. To místo ale skrývá cosi velmi znepokojivého. Nesourodá skupina obyvatel tak postupně zjišťuje, že se kolem nich dějí podivné věci spojené s mimozemskou hrozbou, která jim chce vzít to nejcennější, co jim ještě zbývá: čas. Za projektem stojí tvůrci Jeffrey Addiss a Will Matthews, producenty jsou bratři Dufferovi, tvůrci již zmiňovaných Stranger Things. Velkým lákadlem je i herecké obsazení: v hlavních rolích se objevují Alfred Molina, Geena Davisová, Alfre Woodardová nebo Bill Pullman.
The Dwarfs of East Agouza
HUDBA, Punctum, Praha, 2. 6.
Egyptská poetika s pořádnou dávkou poctivého rocku a špetkou jazzu. Skupinu tvoří americký hudebník Alan Bishop, egyptský producent a skladatel Maurice Louca a kanadský kytarista Sam Shalabi, kteří se dali dohromady v káhirské čtvrti Agouza. Právě z egyptských ulic čerpají svůj charakteristický zvuk. Kapela si během posledních let vybudovala silné jméno na světových festivalech včetně Roskilde nebo Unsoundu a do Prahy nyní přiveze i materiál z aktuální desky Sasquatch Landslide. Svou syrovou energii a mistrovský improvizační talent představí i českému publiku.
Dialogy karmelitek
OPERA, Státní opera, Praha, mj. 31. 5. a 4. 6.
Druhá a zdaleka nejvážnější opera francouzského skladatele Francise Poulenca se inspirovala událostmi Velké francouzské revoluce. Příběh sleduje mladou Blanku de la Force (Jana Sibera), křehkou a úzkostnou dívku, která vstoupí do karmelitánského kláštera ve snaze uniknout strachu z okolního světa. Místo bezpečí se ale ocitá tváří v tvář událostem revolučního teroru, který postupně zasahuje i za zdi kláštera. Poulencova hudba kombinuje intimní lyriku s dramatickou naléhavostí a postupně směřuje k jedné z nejslavnějších operních scén 20. století, závěru, v němž se zpěv odsouzených řeholnic prolíná se zvukem gilotiny. Dílo vzniklo podle textu francouzského spisovatele Georgese Bernanose a dodnes patří k vrcholům moderní operní tvorby.
Jirka Houska – Skály a prameny
VÝSTAVA, Galerie Via Art, Praha, do 3. 7. 2026
Český malíř Jirka Houska představuje své nejnovější krajinomalby. Tentokrát se soustředí na motivy vody, geologie a opuštěných přírodních zákoutí. Jeho obrazy zachycují odlehlá místa plná tlejícího listí, spadaných větví i proudících potoků a vytvářejí atmosféru ticha a pomalého přírodního pohybu. Houska přitom volně navazuje i na historii prostoru Galerie Via Art, kde kdysi stávala takzvaná Břežská skála obklopená léčivými prameny. Houska, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, ve svých nových dílech znovu potvrzuje cit pro atmosféru i schopnost proměnit obyčejné přírodní motivy v intenzivní vizuální zážitek.
