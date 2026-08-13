Smrt Robina Hooda
FILM, režie Michael Sarnoski, v kinech od 13. 8.
Robina Hooda známe jako neohroženého zbojníka, který bohatým bere a chudým dává. Režisér
Michael Sarnoski (Tiché místo: První den) ale tuhle legendu staví na hlavu a místo dobrodružné pohádky divákům nabízí temné drama o člověku, kterého vlastní minulost pomalu dohání. Robin Hood po životě plném zločinu a zabíjení utrpí těžká zranění a dostane se do péče tajemné ženy. V hlavní roli se představuje Hugh Jackman, který slavného hrdinu pojímá jako unaveného, násilím poznamenaného muže. Po jeho boku stojí Jodie Comerová jako sestra Brigid a Bill Skarsgård jako Edward; ve filmu dále hrají například Noah Jupe, Murray Bartlett nebo Faith Delaneyová.
Běh života
DIVADLO, Divadlo MA, Letní scéna Grébovka v Praze, 17., 18. a 19. 8.
Krize středního věku versus očekávání okolí. Na letní scéně v pražském parku Grébovka se divákům představí inteligentní britská komedie Běh života na motivy děl dramatiků Neila Simona a Pavla Libermana. Hlavní hrdina se snaží vyrovnat s představami své matky, rodiny i společnosti o tom, jak má vypadat správný život, jenže výsledkem není zrovna recept na spokojenost. V režii Marianny Arzumanovy se v komorní inscenaci potkávají Jiří Valeš a Vilemína Marhoulová.
Cate Le Bon
HUDBA, MeetFactory, Praha, 17. 8.
Michelangelo sice umírá, ale velšská diva Cate Le Bon je stále při síle a po deseti letech se vrací do Prahy. Na nové desce Michelangelo Dying, která vznikala z osobního traumatu ztráty a zlomeného srdce, skládá deset písní jako fragmenty vzpomínek. Její charakteristický art-popový rukopis tu propojuje kytary, saxofony a syntezátory a na nahrávce se podílel také známý John Cale z The Velvet Underground. Autorka z velšského hrabství Carmarthenshire si během let vybudovala pověst jedné z nejzajímavějších osobností alternativní scény. I s novinkou pokračuje v linii nastavené na kritikou i diváky oceňovaných albech Reward a Pompeii.
Ricky Gervais: Toulavé kočky
MINISÉRIE, režie Ricky Gervais, Elliot Dear, na Netflixu
Vtipné, vulgární a nečekaně dojemné. Toulavé kočky jsou šestidílný animovaný sitcom pro dospělé, v němž parta zdivočelých britských koček řeší přežití, trable společnosti, samotu i smysl života. V polorozpadlém domě, který obývá hlavní hrdina celého příběhu, kocour Gus se svou partou, se odehrávají každodenní eskapády oscilující mezi absurdním humorem, nepříliš korektními vtipy a překvapivě existenciálními momenty, kdy kočky přemítají nad jedním ze svých devíti životů. Pro Rickyho Gervaise jde o další kapitolu kariéry, v níž často dává vyniknout svůj provokativní humor s překvapivou schopností zasáhnout citlivé společenské téma. Britský herec, scenárista a režisér se proslavil především původním Kanclem (The Office), který vytvořil se Stephenem Merchantem. Je také velmi úspěšným stand-up komikem, jenž se pravidelně vrací do Česka.
Karel De Cock – Benevolence
VIDEOART, Galerie Fotografic, Praha, do 12. 9.
Unikátní umělecký film belgického audiovizuálního autora. Karel De Cock se v projektu Benevolence vrací ke klasickému Hollywoodu 40. a 50. let, aby rozebral jeho představu o lásce, svádění a vztazích mezi muži a ženami. Ve videokoláži skládá a vrství záběry ze stovek filmů, které se před divákem míhají v rychlém hypnotickém rytmu. De Cock tím vytváří působivou filmovou choreografii, která ukazuje, jak hluboko se do popkultury propsaly stereotypy o romantice a genderových rolích. Autor patří k výrazným autorům pracujícím s obrazem, jeho tvorba se objevila mimo jiné v Centre Pompidou v Paříži a na přehlídce Rencontres Internationales Paris/Berlin.
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