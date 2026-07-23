Padlé ovoce
FILM, režie Aung Phyoe, v kinech od 23. 7.
Vítězný snímek nedávného festivalu v Karlových Varech svým rozjezdem, vyústěním i křehkostí trochu připomene Formanovy Lásky jedné plavovlásky: Zamilovaná dívka z textilky doplatí na svou naivitu. Jenže jejím protějškem není bezstarostný floutek z Prahy, nýbrž pragmatická kolegyně z barmské fabriky a na vtípky tu není prostor i proto, že v zemi zuří občanská válka. „Film bude nejdřív muset projít cenzorským řízením, pak se uvidí,“ odpověděl nesměle jeden z barmských koproducentů po pražské projekci na dotaz, zda se snímek o lesbickém vztahu dočká uvedení v jejich vlasti. My ale možnost jej vidět máme a Padlé ovoce, natočené v české koprodukci, potěší jistě nejen milovníky exotických příběhů.
Noční spoje
DIVADLO, Letní scény Vyšehrad a Tvrz Divice, nejbližší reprízy 24., 25. a 26. 7. od 20 hodin
Osvědčená komedie s Jitkou Schneiderovou a Karlem Rodenem se vrací na letní scénu. Dílo Noční spoje z pera slovenského dramatika Viliama Klimáčka vypráví příběh několika postav, jejichž životy se proplétají mezi nočními tramvajemi, partnerskými krizemi i rodinnými vztahy. Inscenace s humorem a nadsázkou připomíná, že láska často přichází ve chvíli, kdy ji čekáme nejméně. V hlavních rolích se kromě Schneiderové a Rodena představují i Anna Šišková nebo Štěpán Benoni. Režie se ujala Darina Abrahámová, scénu a kostýmy navrhla Andrijana Trpković, hudbu složil Samuel D. Abrahám.
Welshly Arms
HUDBA: Lucerna Music Bar, 24. 7.
Monumentálnost gospelu v kombinaci s precizním indie rockem. Hit Legendary této party z amerického Clevelandu dobyl rádia a dostal se i do nespočtu filmových a seriálových soundtracků. To ale neznamená, že by zbytek jejich tvorby neměl co nabídnout. Od svého vzniku v roce 2013 vydali Welshly Arms dvě studiová alba a řadu úspěšných singlů, mezi nimi Sanctuary, Glorious, Shelter nebo In Chills. Jejich koncerty jsou známé energickou atmosférou, výrazným vokálem Sama Getze a silným propojením rockové razance s chytlavými melodiemi.
Nejlepší z nejlepších: GOAT
FILM, režie Tyree Dillihay, Adam Rosette, na HBO Max
Mladý kozlík Will má vysoké ambice. Chce se stát nejlepším hráčem sportu zvaného roarball v Džunglandu, městě zvířat. Studio Sony Pictures Animation, tvůrci oceňovaného filmu Spider-Man: Napříč paralelními světy, tentokrát vsadilo na pestrý svět zvířecích sportovců a odlehčený příběh outsidera, jenž se snaží dostat na vrchol. V režii debutanta Tyreeho Dillihaye zazní v originálním znění hvězdné obsazení v čele s Calebem McLaughlinem jako Willem, Gabrielle Unionovou, Davidem Harbourem či Jennifer Hudsonovou. Producentem filmu je basketbalová legenda Stephen Curry.
Martin Kaiser, Dalibor Nesnídal – Snídaně v Kaiserwaldu a jiné příběhy
VÝSTAVA, Malá galerie GAVU, Cheb, do 20. 9.
Martin Kaiser a Dalibor Nesnídal jsou tvůrci s bohatou fantazií a vytříbeným smyslem pro humor. Expozice, připravená jako pomyslná novodobá kunstkomora, propojuje koláže, ilustrace, autorské knihy i originální objekty. Každý z vystavených kusů odkrývá vlastní příběh. Oba autoři jsou neodmyslitelně spjati s kulturním děním Karlových Varů, přestože dnes žijí na venkově. Dalibor Nesnídal se věnuje ilustraci, autorské knize a tvorbě objektů z přírodních materiálů, zatímco Martin Kaiser je známý především svými surrealisticky laděnými kolážemi.
Mistryně
FILM, režie Bohdan Karásek, v kinech od 23. 7.
Monika (Marie Švestková) má na první pohled dokonalý život. Má skvěle rozjetou kariéru a s podporujícím manželem Lukášem (Lukáš Bouzek) čekají dítě. Jenže v nitru se šťastná rozhodně necítí. Když se navíc po letech potkává s již bývalým manželem Petrem (Jiří Havelka), začne celá idyla dostávat trhliny. Na povrch se derou dosud nevyřčené otázky, které mohou zamíchat úplně vším. Režisér a scenárista Bohdan Karásek v Mistryni vytvořil citlivé vztahové drama s komediálními prvky. Film navazuje na nenápadný, ale přesný režisérův styl, který naposledy divákům představil v konverzačním dramatu Karel, já a ty (2019).
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