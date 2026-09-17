Gentlemani
SERIÁL, 2. série, na Netflixu
Organizovaný zločin s kapkou anglického šarmu. Gentlemani Guye Ritchieho jsou zpět a Eddie Horniman už rozhodně není nesmělý aristokrat, který se náhodou připletl ke kriminální bandě. Druhá série seriálu znovu spojuje britský aristokratický svět s gangstery, černým humorem, akcí a marihuanovým byznysem. Vrací se Theo James jako Eddie, Kaya Scodelariová coby Susie, Ray Winstone, Daniel Ings nebo Vinnie Jones. Seriál navíc ještě neřekl poslední slovo a Netflix už aktivně připravuje 3. sérii.
Poeta
FILM, režie Simón Mesa Soto, v kinech od 17. 9.
Oscar je básník, kterému se nepodařilo stát se slavným, dospělý život tráví u matky a většinu času se potácí městem pod vlivem alkoholu. Když dostane nabídku stát se mentorem mladé Yurlady, která má pro poezii talent, objeví se před ním možná poslední šance něco ve svém životě změnit. Jenže když se lidské slabosti utrhnou ze řetězu, nezůstane kámen na kameni. Absurdní komedie režiséra a scenáristy Simóna Mesy Sota (Amparo) s ironií sleduje střet představ o umění, životě a vlastní výjimečnosti. Film v roce 2025 získal Cenu poroty v sekci Un Certain Regard na festivalu v Cannes. V hlavních rolích Gillermo Cardona, Rebeca Andradeová a Ubeimar Rios.
William Basinski
HUDBA, Gabriel Loci, Praha, 21. 9.
Ambientní a experimentální rock-and-roll ve své nejlepší podobě. Basinského tvorba je postavená na pomalém proměňování zvuku, opakování a práci s pamětí. William Basinski se proslavil především projektem The Disintegration Loops, který vznikl při digitalizaci starých magnetofonových pásek. Ty se během přehrávání postupně fyzicky rozpadaly a každá další smyčka tak zněla trochu jinak. Umělec se do Prahy vrací po třech letech, tentokrát do komplexu Gabriel Loci. Právě kulisa bývalého kláštera může jeho minimalistickým zvukovým plochám dodat další rozměr. Basinského tvorba ostatně dávno přesáhla hranice koncertních sálů a objevuje se také v galeriích, v módě nebo ve vizuálních instalacích.
Anna Pammer
DIVADLO, Horácké divadlo Jihlava, nejbližší reprízy 18. a 22. 9.
Dnes neprávem trochu pozapomenutá Anna Pammrová žijící na přelomu 19. a 20. století byla básnířkou, myslitelkou a překladatelkou. Vzpírala se společenským očekáváním své doby a hledala vlastní cestu ke svobodě. Horácké divadlo její osud nepojímá jako klasický životopis, ale jako básnický a hudební portrét ženy, jejíž dětství v lesích, komplikované rodinné vztahy, manželství, mateřství i pozdější samota se promítají do bohaté životní mozaiky. Původní inscenaci vytvořili Emanuel Míšek a Josef Fojta jako kantátu pro sóla a sbor, režie se ujal Michal Zetel. Výraznou součástí představení je více než padesát zpěváků z Jihlavského smíšeného pěveckého sboru. V hlavní roli básnířky se představuje Kamila Zetelová.
Umělecká expedice Kongo
VÝSTAVA, Galerie Kodl, Praha, do 27. 9.
Devět výrazných osobností české výtvarné scény (Jan Kaláb, Jan Poupě, Jan Gemrot, Denisa Krausová, Filip Kůrka, František Skála, Alžběta Jungrová, Veronika Souralová a Michal Škapa) se společně vydalo do Konžské republiky. Zážitky z této neobyčejné patnáctidenní cesty vyústily ve vznik devíti uměleckých děl, která jsou svébytnou výpovědí o divoké přírodě, její zranitelnosti a odpovědnosti člověka. Abstraktní malba se tu potkává s figurací, fotografie s objektem a městský vizuální jazyk s fascinací přírodními strukturami. Předaukční výstava v Galerii Kodl bude završena následnou charitativní aukcí, která se uskuteční 27. září na platformě Artslimit.
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