Saturnin
DIVADLO, režie Tomáš Dianiška, Divadlo Hybernia, Praha, premiéra 12. 9.
Hledištěm pražského divadla Hybernia od září létají ikonické koblihy, tenisové míčky a na závěr balonky. Režisér Tomáš Dianiška a skladatel Roman Říčař se zde pustili do vůbec první hudební adaptace humoristického románu Saturnin Zdeňka Jirotky, a Hybernia si tak na repertoár může připsat další „feel good“ muzikál (například vedle déle uváděného Divotvorného hrnce). Na rozdíl od původní knihy i filmu, respektive seriálu se děj více než na samotného Saturnina soustředí na milostný trojúhelník mezi jeho pánem Jiřím Oulickým (zde jako Jirotka), slečnou Barborou a Miloušem, na vtipu mu to ale neubírá. Během představení, které se line v rytmu swingu, experimentuje ale i s rapem, se tak nepřestávají smát, nebo alespoň usmívat jak znalci předlohy, tak i ti, kteří kultovního sluhu potkávají poprvé.
Ester Nemjó – Obnova
VÝSTAVA, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, do 10. 1.
Instalace Obnova vznikla přímo pro prostor zvukové galerie IGLOO a je inspirovaná autorčinou letošní výpravou s rodinou k moři. Malířka, ilustrátorka a animátorka Ester Nemjó na výstavě propojuje videoprojekci s animací, vlastní hudbou dua Svačiny v prostorovém zvuku, cestovním deníkem, snovými obrazy a sbírkou cestou nalezených předmětů. Obnova navazuje na autorčino starší dílo Nejdůležitější dílčí předpoklad úspěchu je vycházet s tvory v nás z roku 2017. Nemjó je absolventka pražské UMPRUM, která část studia strávila na stáži v pařížské ENSAD. V instalaci zachycuje napětí mezi rolí matky a partnerky a touhou po světě, kde může být sama sebou.
Na východ od ráje
SERIÁL, na Netflixu
Sedmidílná minisérie přináší nové zpracování stejnojmenné knižní klasiky z pera Johna Steinbecka. Příběh rodiny Traskových se rozprostírá od konce 19. století přes několik desetiletí a sleduje především Cathy Amesovou, ženu, jejímž příchodem do života bratrů Adama a Charlese započne série událostí, po kterých nezůstane kámen na kameni. V hlavní roli Cathy se představuje Florence Pughová (Oppenheimer, Duna: Část druhá), bratry hrají Christopher Abbott a Mike Faist. Tvůrkyně seriálu Zoe Kazanová má navíc na co navazovat. Je totiž vnučkou Elii Kazana, režiséra legendárního filmového zpracování zmíněné knihy z roku 1955.
Milovník, ne bojovník
FILM, režie Martina Buchelová, v kinech od 8. 10.
Jedno horké léto a setkání, ze kterého se nad sklenkou Fanty vyklube ta pravá první láska. Romantická komedie Milovník, ne bojovník je velmi zdařilým celovečerním debutem slovenské režisérky Martiny Buchelové. Snímek měl premiéru na letošním MFF v Karlových Varech, nepostrádá humor a zpracovává téma dospívání v současném světě. Soutěžil v sekci Proxima a získal její hlavní cenu.
Yaelokre
HUDBA, Archa+, Praha, 11. 10.
Kdyby Mumínci uměli hrát na kytaru a tvořit zasněný folk se stopami středověku, zněli by jako Yaelokre. Za projektem stojí filipínsko-islandský umělec Keath Ósk, který propojuje hudbu, ilustraci, animaci a vlastní fiktivní svět Meadowlark. Projekt odstartoval v roce 2024 singlem Harpy Hare, který se během několika měsíců stal virálním hitem TikToku. Yaelokre tak není jen hudební projekt, ale také promyšlený vizuální svět, který se promítá i do koncertů, na nichž se Ósk převléká za různá zvířata a hraje hudbu, kterou je nemožné si s čímkoliv jiným splést.
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