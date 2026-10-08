Letošní Nobelovu cenu za literaturu ve čtvrtek získala šestasedmdesátiletá kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová, oznámila Švédská akademie. Ocenění získala za své „smělé a invenční dílo, které v hravém dialogu s klasickou tradicí vytvořilo nové formy pro současnou literaturu“, uvedla akademie.
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Carsonová využívá antické mýty a literaturu a vkládá je do moderního kontextu. „Směs obou dává jejímu psaní ohromnou energii. Nikdo nepíše jako ona. A nikdo by si to podle mě ani netroufl,“ řekl o vítězce člen akademie Steve Sem-Sandberg.
Autorka téměř dvou desítek knih podle akademie předvedla zmíněnou syntézu například v knize z roku 1998 Autobiography of Red: A Novel in Verse, která vychází z úryvků řecké antické básně ze šestého století před Kristem. Akademie vyzdvihla také knihy The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos z roku 2001 či Nox z roku 2010.
Carsonová vystudovala klasické jazyky a kromě psaní se věnuje také pedagogické činnosti. Právě její filologické a literárněvědné vzdělání je oceňovaným východiskem jejího díla.
Její jméno se mezi možnými uchazeči o cenu objevovalo již několik let. Loni ocenění získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai.
Laureáti Nobelových cen vedle prestiže, která je s oceněním spojena, získají diplom, medaili a v každé kategorii i finanční odměnu 12 milionů švédských korun (25,9 milionu korun). Tento týden již byly uděleny ceny za fyziologii a lékařství, za fyziku a za chemii. Na dnešní ocenění naváže v pátek patrně nejsledovanější cena za mír a v pondělí sérii uzavře cena za ekonomii.
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