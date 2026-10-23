Cyberpunk: Edgerunners
SERIÁL, 2. řada, na Netflixu
Neony zalité město Night City znovu volá dobrodruhy, blázny i hackery! Úspěšný animovaný sci-fi seriál Cyberpunk: Edgerunners se vrací s druhou řadou. Tentokrát ale sleduje zcela nové postavy a přináší samostatný příběh, jenž není pokračováním. Do popředí se dostává bývalá legenda mezi žoldáky Weak, který žije ve stínu své někdejší pověsti, i nomádská hackerka D, jež pátrá po těch, kdo zničili její klan. Za pokračováním opět stojí polské studio CD Projekt Red, tvůrci hry Cyberpunk 2077 a japonské animátorské studio TRIGGER, známé svým dynamickým vizuálním stylem. Režie se ujal Kai Ikarashi a na příběhu se podílejí také scenárista Bartosz Sztybor a Masahiko Otsuka.
Napořád
FILM, režie Sandra Wollnerová, v kinech od 22. 10.
Se smrtí mladé dívky se každý její blízký vyrovnává úplně jinak. Na konci roku se ale všichni pozůstalí společně vydávají na Tenerife. Na sluncem zalitém ostrově nicméně dostávají průchod další vzpomínky i otázky viny a odpuštění. V hlavních rolích rakousko-německého dramatu se představují Birgit Minichmayrová, Carla Hüttermannová, Lotte Shirin Keilingová nebo Tristan Lopez. Film měl výrazný ohlas na festivalu v Cannes, kde získal hlavní cenu sekce Un Certain Regard, věnované osobitým autorským snímkům.
keiyaA
HUDBA, MeetFactory, Praha, 27. 10.
Originální mix R&B, jazzu, hip-hopu a experimentální elektroniky, to je chicagská zpěvačka a multiinstrumentalistka Chakeiya Camille Richmondová vystupující pod jménem keiyaA. Spolupracovala mimo jiné s producentkou Loraine Jamesovou a rappery Mikem či Armandem Hammerem. Na nové desce umělkyně zachycuje proudící myšlenky, napětí v mezilidských vztazích i otázky duševního zdraví. KeiyaA si pozornost hudebních kritiků získala už debutovým albem Forever, Ya Girl z roku 2020, které ocenil i renomovaný hudební magazín Pitchfork.
František Skála – Ohrožené druhy
VÝSTAVA, Galerie Otakara Kubína, Boskovice, do 28. 2. 2027
Pomelové slupky, bodláky, kusy dřeva nebo předměty, které už dávno ztratily svůj původní účel. František Skála je známý tím, že i obyčejný objekt dokáže proměnit v umělecké dílo. Jeden z nejviditelnějších českých výtvarníků se pohybuje mezi sochařstvím, kresbou, ilustrací a hudbou. Materiály i náměty si vybírá bez ohledu na hranice jednotlivých uměleckých disciplín. Vedle drobných, intimních objektů vytváří také sochy a díla určená pro veřejný prostor. Galerie Otakara Kubína nabízí průřez jeho tvorbou od raných děl až po nejnovější práce.
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