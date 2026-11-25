Jednoznačně je to unikum: trio Zedníček–Donutil–Polívka se před kamerou ještě neobjevilo, a to se prý přátelí od dob brněnských studií. Seriál Muži v letu, jehož první díl měl v úterý večer premiéru na TV Nova, tak nabízí minimálně jeden pádný důvod, proč ho neodmávnout jenom jako další konfekční televizní titul v řadě – a že k němu místy nemá daleko.
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16. 10. 2026 ▪ 6 min. čtení
Legendě, jež seriál Petra Nikolaeva doprovází, nelze upřít jistou poetiku. Vznikl prý podle námětu, který jeho autorka a Zedníčkova manželka Hana Kousalová zamýšlela jako dárek k sedmdesátinám svého muže. Ten údajně léta toužil zahrát si spolu s Bolkem Polívkou a Miroslavem Donutilem, spolužáky z JAMU, kteří se před kamerou potkávali často, ale vždy jen jako dvojice.
Ulice v Buranos Aires
Nápad svést tyhle tři dohromady se ukázal být k nezaplacení – právě jejich energie totiž dělá z bezbarvého seriálu pozoruhodný. Muži v letu jsou tak trochu čekáním na Godota – tedy na Polívku, Zedníčka a Donutila. Postavy okolo se mohou rozcházet, podvádět, prát, brát, ba dokonce i pohřbívat, ovšem počítá se to, až když se zjeví Pepa, Béda a Sláva, piloti z Buranos Aires.
Právě sympatické letišťátko s dráhou tak krátkou, že na něm stěží přistane motorová cessna, odlišuje seriálovou novinku od ostatních ve svém žánru. Obyvatelé nejmenované obce na Karlštejnsku nemají o nic zajímavější životy než hrdinové Ulic a Ordinací, vlastně řeší v bledě modrém totéž. Prostředí, jež voní leteckým benzinem a příslibem dobrodružství, nicméně nudnou realitu vítaně přibarví.
Lucie Konečná a Martin Šimíček, autoři scénáře k Mužům v letu, ale například i k nedávnému Božímu plánu, názorně ukazují, jak recyklovat osvědčené – stačí jen chytře změnit kulisy. Vztahy, lásky a sem tam nějaká ta taškařice s nepraktickým manželem, milenkou či rozzuřeným instalatérem dokážou televizního diváka sytit zjevně donekonečna.
Seriál Muži v letu (2026) režíroval Petr Nikolaev podle scénáře Lucie Konečné a Martina Šimíčka.
Foto: TV Nova
Karlštejn, kam se podíváš
Příběh sleduje dva manželské páry v důchodovém věku, jednoho starého mládence, dvě rodiny adekvátně nevděčných a cynických potomků a mládež, jež zajišťuje romantickou notu (včetně života v „obytňáku“ a nahého dovádění v Berounce). K tomu pár rázovitých postaviček z letiště, vděčné motivy přátelství, nevěry a rodinného tajemství a rázem máte materiál na osm dílů televizní zábavy.
Jen v prvních třech epizodách, jež dostali novináři k dispozici, stihli dotyční pohřeb, svatbu, rodinnou roztržku, jakož i několik slzavých rozchodů a návratů. Přesto se divák neubrání dojmu, že se v nich dohromady nic neudálo. Podstatu rodinného tajemství, zamýšleného středobodu celé série, navíc ti bystřejší odhadnou už v úvodu a zbytek času stráví píděním se po důvodu, proč tuctovému příběhu věnovat dalších sedm večerů.
Kvůli karlštejnským panoramatům určitě ne – a že se nám jich dostane požehnaně. Kamera se v leteckých záběrech doslova rochní, a jakkoli obhajitelné se mohou zdát vzhledem k tématu, jejich kýčovitou planost neobhájí nic. S hudbou Jana P. Muchowa, překvapivě banální, ba téměř přeslechnutelnou, jde potom skoro o vražednou kombinaci.
Na příští svatbu už přijdu včas
Naštěstí má Petr Nikolaev svoje slavné trio z Brna. Polívkův Pepa, věčný bonviván a proutník, co se neustále někde zapomíná („Na příští svatbu už přijdu včas,“ utěšuje čerstvě vdanou dceru), obstarává zábavu s nonšalancí sobě vlastní. Vnoučata i věk pro jistotu zapírá („Lehce přes čtyřicet, ale nevypadám, co?“), AI asistentku v mobilu oslovuje něžně Marcelko a ze všeho nejraději provokuje Slávu (Miroslav Donutil), frajera s frčkami a pilotkami, co všemu rozumí a všechno zná.
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4. 9. 2026 ▪ 5 min. čtení
Tvůrci (a nejspíš i sami aktéři) navíc projevili nebývalou hravost, když jednu z hecovacích scének ústředního dua proměnili v roztomilou pelíškovskou reminiscenci. Pepa v ní v duchu kultovního hesla „Brašule, to neuděláš!“ přiměje Slávka, aby přelezl branku, a člověk bezděčně čeká, kdy si Donutil stoupne Polívkovi na ramena jako před lety v Hřebejkově filmu.
Zedníčkův Béda, zprvu poněkud váhavý a nemotorný, protože zaskočený osudem, nemůže Slávovi přijít na jméno kvůli společnému milostnému zájmu. Vedle rozverného dua ale velmi rychle ožije a začne podnikat věci, o jakých by se mu dříve nesnilo. Pak už platí, že kdekoli se ti tři (nebo alespoň dva) objeví, je o zábavu postaráno – ať už to zrovna roztáčejí v kasinu, nebo přistávají cessnou mezi svatebčany. Zdatné herecké partnery navíc najdou i v dalších členech letištního osazenstva, v čele s Náčelníkem (Miroslav Vladyka), který moudře mlčí tam, kde se ostatní přou.
Seriál Muži v letu (2026) režíroval Petr Nikolaev podle scénáře Lucie Konečné a Martina Šimíčka.
Foto: TV Nova
Kouzlo nepřekročí hranici letiště
Muži v letu tak stojí pevně na nohou všude tam, kde vládne chlapská pospolitost – kde se poměřují ega jen tak ze sportu a ideálně mezi hlty piva. Dokud se páni letci štengrují, kdo toho ví víc o motorech či kdo zavěsí na vysoký stožár větrný rukáv, má seriál zamýšlenou lehkost i vtip a jeho hrdinové přesvědčivost. Kouzlo však nepřekročí hranici letiště: život mimo něj je jedna velká generická omalovánka s úhlednými kulisami a karikaturami místo postav.
Zatímco letištní ženy rozumí životu i letadlům, ty mimo něj se většinou jen trpně usmívají nad nedostatky svých mužů – nepraktických packalů, notorických sukničkářů či věčně telefonujících workoholiků. Muži „s křídly“ mají svá témata a sny, všichni ostatní jsou břídilové. Čestnou výjimkou je Kryštof, kluk, který se na Buranos Aires učí létat a jinak žije spokojeně v obytňáku, daleko od všeho a všech. Václav Matějovský, jehož nedávno výrazně zviditelnil novácký hit Boží plán, má bezprostřednost blízkou Polívkově naturelu a s obdivuhodnou nenuceností drží s hereckými bardy krok.
K nejvtipnějším scénám patří ta, v níž Pepa žasne nad Kryštofovým „šmajchlkabinetem na kolečkách“. „Není to geniální? Člověk celej život přemejšlel, kam s těma ženskýma – že mě to nenapadlo!“ kření se Polívka na herecké parťáky a vypadá tak spokojeně, jako by zrovna prožíval nejlepší dny svého života. A víte co? Možná že ano. Možná že přesně tohle je skutečná pointa Mužů v letu – příběhu, na jehož začátku byl sen tří kamarádů o tom, jak si to spolu jednou pořádně užijí.
Muži v letu
SERIÁL, režie Petr Nikolaev, na TV Nova