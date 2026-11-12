Bez konce
FILM, režie Michal Marczak, na Oneplay
Polský dokument Bez konce režiséra Michala Marczaka sleduje skutečný příběh Daniela Dymińského, jehož šestnáctiletý syn Krzysztof zmizel v květnu 2023. Poslední známé záběry ho zachytily nad ránem na varšavském Gdaňském mostě vedoucím přes řeku Vislu. Zatímco oficiální pátrání nepřineslo vysvětlení, Daniel se rozhodl hledat syna na vlastní pěst. Postavil si člun a vybavil ho drony, podvodními kamerami i další technikou, s níž den za dnem prohledává říční hlubiny. Marczakův film není klasickou kriminální rekonstrukcí ani pouhým záznamem pátrací akce, ale portrétem člověka, který se nikdy nevzdal naděje. Dokument měl světovou premiéru na festivalu Sundance, získal mimo jiné hlavní cenu na festivalu v Soluni a představil se také na letošním jihlavském festivalu dokumentárních filmů.
De Gaulle 1: Odboj
FILM, režie Antonin Baudry, v kinech od 5. 11.
Červen 1940. Francie se hroutí a podepisuje ponižující příměří. Uprostřed chaosu se jeden muž odmítá vzdát. Neznámý generál se vydává do Londýna, aby zachránil to málo, co ze svobody jeho země zbývá. Vše stojí proti němu. Díky jeho neústupnosti se v Anglii, Francii a Africe postupně daří najít studenty, odbojáře a vojáky odhodlané připojit se k boji. Jejich odvaha a touha po svobodě vzdorují všemu, co se zdálo být předem rozhodnuto. Dvoudílný film De Gaulle režiséra Antonina Baudryho přináší příběh muže, který přepsal dějiny.
Celkem všední dny
DIVADLO, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava, nejbližší reprízy 13. a 18. 11.
Jak najít místo ve světě, když se člověk nevyzná ani sám v sobě? Komorní muzikál amerického skladatele a libretisty Adama Gwona sleduje čtyři mladé Newyorčany, jejichž životy se na chvíli protnou. Několik obyčejných dní plných drobných katastrof, nejistot a nedorozumění postupně odhaluje, jak moc všichni touží po blízkosti, porozumění a pocitu, že někam patří. Muzikál, který si od svého vzniku získal přízeň diváků na několika kontinentech, se nyní představuje také českému publiku.
José Gonzáles
HUDBA, Archa+, Praha, 19. 11.
Silné emoce bez rozmáchlých gest. Švédský písničkář argentinského původu José Gonzáles na sebe výrazně upozornil už debutovým albem Veneer z roku 2003 a skladbou Heartbeats, která se stala mezinárodním hitem. Od té doby si buduje osobitý rukopis založený na akustické kytaře a jemném hlasu. Pražský koncert bude zároveň příležitostí slyšet naživo skladby z alba Against The Dying Of The Light, které vyšlo letos v březnu.
Klára Hartlová – Příslib návratu
VÝSTAVA, Hidden Gallery, Praha, do 1. 1. 2027
Pro svou vůbec první sólovou výstavu připravila malířka Klára Hartlová osm nových olejomaleb se šelakovými vrstvami a instalaci vytvořenou přímo pro prostor galerie. Její obrazy zachycují zvláštní, lehce znepokojivé výjevy, jako jsou spoře osvětlené ulice nebo průjezdy nočního vlaku. Než nastoupila na Akademii výtvarných umění v Praze, vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově a několik let pracovala s lidmi, kteří měli psychotické prožitky. Její obrazy často začínají větou z přečteného textu a jejich význam se někdy vyjevuje až s odstupem měsíců či let. Charakteristickým postupem Kláry Hartlové je i přemalovávat starší díla, jejichž kontury někdy schválně prostupují do díla nového.
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