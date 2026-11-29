Plátno Finis terrae z roku 1937 od malířky Toyen se dnes na aukci v Praze prodalo za 116,4 milionu korun včetně aukční přirážky. Jde o světový aukční rekord malířky a v Česku třetí nejdražší vydražené dílo vůbec. Autorský aukční rekord si dnes připsal i malíř Emil Filla, jehož obraz Hudebník se vydražil za 44,64 milionu Kč. Dosud nejdražší Fillova díla byla Hlava starého muže a Čtenářka, každé za 32,4 milionu Kč.
Obraz Toyen začínal v aukci Galerie Kodl na vyvolávací ceně 60 milionů korun a byl nejdražší položkou. Dosud nejdražším dílem Toyen prodaným v tuzemské aukci byl obraz Cirkus, za který nový majitel v roce 2021 zaplatil konečnou cenu 79,56 milionu korun. Naposledy se od Toyen v roce 2024 vydražil za 49,6 milionu korun surrealistický obraz z roku 1961 Tajemství míst.
Olej na plátně Finis terrae z roku 1937 pochází z významné hradecké sbírky Rudolfa Hršela, který jej získal přímo od autorky. Název, v překladu konec země, evokuje hranice známého světa a současně odkazuje k Bretani, zřejmě k jejímu nejzápadnějšímu departementu Finistère. Krajina fascinovala Toyen i Jindřicha Štyrského, obraz podle Kaslové vznikl ve vrcholném období tvorby Toyen.
Mezi příběhy Toyen, Filly i Šímy. Galerie Kodl se připravuje na rekordní aukci
Český aukční rekord drží olejomalba Františka Kupky Conception/Danae (Početí), která se v dubnu 2024 prodala za 126,5 milionu korun. Na druhém místě pomyslného žebříčku je Bohumil Kubišta a jeho Staropražský motiv, který se v roce 2022 prodal za 123,6 milionu korun.
Galerie Kodl v dnešní aukci na Žofíně nabídla také 11 obrazů kubistického autora Filly. Jeho Hudebník z roku 1925 byl s vyvolávací cenou 17 milionů korun druhou nejdražší položkou aukce. Dosavadní světový autorský rekord byl překonán o více než 12 milionů korun. Fillovy doposud nejdražší obrazy Hlava starého muže a Čtenářka se prodaly v roce 2021, respektive v roce 2025. Za 25,2 milionu korun se v roce 2024 vydražil jeho obraz Dvojice.
V nabídce dnes byla na Žofíně rovněž díla Josefa Šímy, jehož obraz Conflans St. Honorine z někdejší sbírky Jaroslava Borovičky se prodal za 15,12 milionu korun a poválečné plátno Jasné tělo za 6,72 milionu korun. Olejomalba Josefa Čapka Děti u plotu dosáhla ceny 6,24 milionu korun a surrealistická Svatba deštníkáře Františka Janouška 3,84 milionu korun. Ze zahraničního malířství zaujala sběratele Měsíčná noc Ivana Ajvazovského vydražená za 4,44 milionu korun.
Rekordní ceny podle Kaslové zaznamenala i současná česká tvorba. Uspěl mimo jiné představitel mladší generace českých výtvarných umělců Jakub Janovský, jehož dílo Brouk se prodalo za 264 000 korun. Obraz Ženy španělského surrealisty Óscara Domíngueze, který měl úzké vazby k českému prostředí, byl vydražen za 2,04 milionu korun, čímž byl vyrovnán jeho dosavadní aukční rekord na českém trhu.
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